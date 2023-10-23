بزعمه أنها ألوان علم فلسطين .. مذيعة هندية تحرج ضيفا إسرائيليا في برنامجها ردا على ادعاءه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواجهة بين مذيعة هندية وضيف إسرائيلي في برنامجها حول ألوان زيها التقليدي التي بدت شبيهة بألوان العلم الفلسطيني.

ويظهر في الفيديو كيف أعرب فردريك لانداو، عضو القوات الخاصة في المخابرات الإسرائيلية ضيف البرنامج الحواري مع المذيعة شريا دهونديال على قناة "ميرور ناو"، عن استيائه من ألوان الساري (الزي التقليدي الهندي) التي كانت بألوان الأخضر والأحمر والأسود، خلال بث مباشر، ما يعني وفقا لوجة نظره دعمها لفلسطين.

My Dear Departed Grandmother's Saree Upset My Guest From #Israel This Evening. For Once I Was At A Loss Of Words. 👇 pic.twitter.com/uxaEWiqUza — Shreya Dhoundial (@shreyadhoundial) October 18, 2023

وردت دهونديال: لا يا فريدريك، لن أسمح لك باختيار ما أرتديه. ولن أسمح لك باختيار ما أقول .. دعنا لا نقسم الألوان على أساس الدين يا فريدريك. يحدث هذا أحيانا في بلدي أيضا. الثوب الذي أرتديه هو الساري. وهو لجدتي".

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وتابعت أن الساري "لا يدل على أي دعم لأي جهة. جدتي ارتدت الساري قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عاما، ولم تكن تعرف شيئا عن صراع إسرائيل وحماس".

وقال فريدريك: "احتفظي به لمناسبة أخرى"، مضيفا: "سيسود اللون الأزرق والأبيض دائما" (نسبة إلى ألوان العلم الإسرائيلي).

وعلقت دهونديال: "هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة".

ونشرت الصحفية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من البرنامج وكتبت: "ساري جدتي الراحلة أزعج ضيفي من إسرائيل هذا المساء. لمرة واحدة، فقدت الكلمات".

المصدر: RT