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الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

مجتمع

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
Gettyimages.ru
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.


وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 ربيع الأول 1445 هجري (2 أوكتوبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وأردف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

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