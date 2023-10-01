الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.



وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 ربيع الأول 1445 هجري (2 أوكتوبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وأردف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"