بعد 27 عاما.. توجيه الاتهام إلى المشتبه به في اغتيال نجم الراب توباك شاكور

وجهت محكمة في ولاية نيفادا الأمريكية اتهاما بالقتل إلى المشتبه به الرئيسي في اغتيال نجم الراب الأمريكي توباك شاكور في عام 1996.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بتوجيه الاتهام إلى دواين دافيس الملقب بـ"كيفي دي"، يوم الجمعة.

AP John Locher

وقالت الشرطة والمدعي العام المحلي، إن دافيس كان مدبر اغتيال توباك شاكور وقائد الجماعة التي نفذت الاغتيال في سبتمبر عام 1996.

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وتم توجيه الاتهام إليه بعد ساعات من اعتقاله صباح الجمعة، حسب التوقيت المحلي.

وأكدت الشرطة أنها صادرت من منزل دافيس الكثير من الكمبيوترات وهاتفا ذكيا وقرصا صلبا، إضافة إلى عدد من الطلقات النارية وكمية من الصور ونسخة من مجلة "فايب" تضمن مقالا عن شاكور، ونسخة من كتاب الذكريات بقلم دافيس صادر في عام 2019، أكد فيه أنه تحدث عن اغتيال شاكور مع الشرطة في وقت سابق وأصبح شاهد عيان في القضية.

ويشار إلى أن دواين دافيس البالغ 60 سنة من العمر هو الآن الشخص الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بين الأشخاص الأربعة الذين كانوا داخل السيارة التي أطلقت منها النار على سيارة توباك شاكور في 1996.

Legion-Media MPNC

يذكر أن توباك شاكور، أحد أكبر نجوم موسيقى الراب، لقي مصرعه يوم 13 سبتمبر عام 1996 متأثرا بالجروح التي أصيب بها في حادث إطلاق النار، كان قبل أيام من ذلك في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا. وكان عمره 25 سنة.

ويعتبر توباك شاكور من مغني الراب والهيب هوب الأكثر نجاحا وتأثيرا على المشهد الموسيقي في عصره، حيث تم بيع أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم. وهو ظهر أيضا كممثل في عدد من الأفلام.

ومن الأمور اللافتة الخاصة بسيرته، العداء بين مغني الراب من الساحلين الغربي والشرقي من الولايات المتحدة، الذي أثر كثيرا على تطور هذا النوع من الموسيقى في التسعينات.

وكان اغتياله يمثل لغزا منذ عام 1996 وحتى الفترة الأخيرة، حيث أعلنت الشرطة القبض على المشتبه به بعد عقدين ونصف العقد من التحقيقات.

المصدر: وكالات