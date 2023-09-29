ميلانيا ترامب تتوصل إلى "اتفاق زواج" جديد

قالت مصادر لموقع page six إن السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب أعادت التفاوض على اتفاق ما قبل الزواج مع الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن يقضي فترة رئاسته الثانية.

وقال مصدر إنه "على مدار العام الماضي، كانت ميلانيا وفريقها يتفاوضون بهدوء على اتفاقية "ما بعد الزواج" الجديدة بينها وبين دونالد ترامب"، مبينا أن "هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي تعيد فيها ميلانيا التفاوض بشأن شروط اتفاق زواجهما".

وأوضح المصدر أن ذلك ليس لأن السيدة الأولى السابقة ستذهب إلى أي مكان، في إشارة إلى الطلاق، مبينا أن ميلانيا هي الأكثر اهتماما بالحفاظ على الصندوق الائتماني لابنهما بارون البالغ من العمر 17 عاما".

وينص الاتفاق الجديد على أن ميلانيا ستحل أيضا على المزيد من الأموال والعقارات.

وقال المصدر إن "هذه الاتفاقية ضرورية بسبب المعارك القانونية الحالية، ومن بينها قضية المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس المترامية الأطراف، وهي قضية مدنية بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأعماله العقارية أيضا".

وأكد أن "ترامب لا يزال ثريا للغاية، ولكن مع تصاعد مشاريع القوانين والأحكام القانونية، فإن إعادة التفاوض بشأن اتفاق ما قبل الزواج سيوفر مستقبلا أكثر صلابة لميلانيا وابنهما في حالة انفصال الزوجين".

المصدر: page six