وفاة الفنانة الكبيرة نجاح سلام

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام التي رحلت اليوم الخميس 28 سبتمبر عن عمر ناهز 92 عاما، وهي صاحبة أغنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"

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وكتبت نقابة المهن التمثيلية في بيانها الرسمي، ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام.

ومن المقرر أن تشيع جنازة نجاح سلام غدا الجمعة الموافق 29 سبتمبر، من مسجد بمسجد الخاشقجي في بيروت، كما تم الإعلان عن موعد العزاء وسيكون يوم السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر في فندق راديسون بلو، يجري دفن جثمانها في مقابر المدافن الإسلامية ببيروت.

وحصلت نجاح سلام على الجنسية المصرية بعد أغانيها الوطنية لمصر ولقبت بـ"عاشقة مصر".

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

المصدر: وسائل إعلام مصرية