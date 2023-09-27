تحول كبير في محطة الملك فؤاد في مصر (صور)

تمكنت الحكومة المصرية من إحداث تحول كبير في محطة الملك فؤاد الملكية، بمحافظة كفر الشيح للحفاظ عليها كمبنى أثري.

وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تعرف باسم "المحطة الملكية"، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخرا بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.

وتم تخصيص مبنى المحطة لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابعا لوزارة الاتصالات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.

المصدر: RT