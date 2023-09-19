افتتاح ضريح للمتحولين جنسيا في المكسيك!

افتتح نشطاء في المكسيك ضريحا مخصصا للنساء المتحولات جنسيا، حسبما أفادت وكالة Associated Press يوم الجمعة.

ويعد موقع الدفن الأول من نوعه في البلاد، حيث يقول المؤيدون له إنه سيوفر مكانا كريما لضحايا العنف، والمنبوذين.

ويقع الضريح في حي Iztapalapa بمدينة مكسيكو سيتي، ويتميز باللون الأبيض مع إدخالات من الزجاج الملون. وتم تزيين مذبح صغير داخل المبنى باللونين الأزرق والوردي، دلالة على علم المتحولين جنسيا، ويضم نصبا تذكاريا لباولا بوينروسترو، وهي مومس متحولة جنسيا قُتلت بالرصاص في عام 2016.

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وخلال حفل التدشين، قالت الناشطة كينيا كويفاس: "شكرا لك باولا، لأننا باسمك تمكنا من الوصول إلى معلم مهم لمجتمع المتحولين جنسيا".

كما كشفت أن بعض الذين دفنوا في الضريح قُتلوا، بينما مات آخرون لأسباب طبيعية ولكن ليس لديهم أفراد أسرة تطالب بجثثهم.

يذكر أن المكسيك تستقطب ثاني أعلى معدل جرائم قتل في العالم بين المتحولين جنسيا، مع مقتل 25 امرأة متحولة جنسيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لنشطاء LGBTQ.

ومع ذلك، مع ارتكاب أكثر من 15000 جريمة قتل في جميع أنحاء البلاد في الفترة نفسها، فإن الأشخاص المتحولين جنسيا هم في الواقع أقل عرضة للقتل في المكسيك من أي شخص آخر، حيث يمثلون 0.25٪ من السكان و0.17٪ من جميع ضحايا جرائم القتل، وفقا لبيانات معهد الإحصاء الوطني المكسيكي وStatista.

كما قُتل أكثر من 58% من 586 فردا من مجتمع LGBTQ في المكسيك، بين عامي 2017 و2023، من النساء المتحولات جنسيا، وفقا لأرقام وكالة Associated Press.

المصدر: RT