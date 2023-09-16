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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

مجتمع

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
Sputnik
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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت، وفاة الأميرالسعودي خالد بن محمد بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود.

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبد الرحمن آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 2 ربيع الأول 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

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