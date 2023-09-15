وفاة الصحفي المصري حربي بيرم

رحل عن عالمنا يوم الخميس، الصحفي المصري حربي بيرم، نائب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" المصرية، بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الصحفي.

ونعى محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، الصحفي الراحل حربي بيرم، وتقدم وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلينالله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا ونشر الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خبر وفاة الراحل عبر صفحته في "فيسبوك".

وكتب عبد الرحيم: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..فقدت الصحافة المصرية وجريدة الجمهورية الزميل والصديق العزيز حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية ..رحم ألله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "بوابة أخبار اليوم" + RT