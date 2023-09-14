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فنان مشهور هارب من مصر يوجه "نداء عاجل"

مجتمع

فنان مشهور هارب من مصر يوجه
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وجه الفنان المصري المشهور خالد أبو النجا، نداء عاجل يتحدث فيه عن رفض الحكومة المصرية تجديد جواز سفره منذ 8 أشهر.

وقال أبو النجا: "الحكومة المصرية لم تجدد جواز سفري منذ ثمانية أشهر، رغم محاولاتي العديدة لتحري ما الذي يؤخر تجديد جواز السفر!؟ حرية السفر هي من أساسيات حقوق الإنسان".

ويعرف عن خالد أبو النجا مواقفه السياسية، حيث أبدى خالد معارضته للتعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس النواب المصري في شهر فبراير 2019 هو والممثل المصري الآخر عمرو واكد، وهربا سويا خارج مصر.

وبسبب موقفه السياسي المعارض ومهاجمته للحكومة المصرية، أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية للأفراد، حكمها النهائي بشطب الفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، ورفض الطعن الذي تقدم به.

المصدر: RT

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