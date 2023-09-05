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عقب فيديو تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها.. السلطات السعودية تتحرك وتصدر بيانا (فيديو)

مجتمع

عقب فيديو تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها.. السلطات السعودية تتحرك وتصدر بيانا (فيديو)
Sputnik
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أعلن الأمن العام السعودي أن شرطة المنطقة الشرقية تقف على واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونشر الأمن العام مقطع الفيديو المتداول مموها وبدون صوت، حيث أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها، فإنه تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف البيان: "جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة".

وأثار مقطع الفيديو غضب النشطاء في مواقع التواصل، مستغربين من طريقة التعامل مع الأولاد بهذه الطريقة، كما أثنوا على عمل قوات الأمن والسلطات في تحركهم تجاه هذه الواقعة

المصدر: RT

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