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روسيا تحتفل بقرع "الجرس الأول" معلنا بدء العام الدراسي (صور)

مجتمع

روسيا تحتفل بقرع
Sputnik maxim blinov
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تحتفل روسيا اليوم بافتتاح المدارس، حيث تشهد المؤسسات التعليمية احتفالات وفعاليات مميزة لاستقبال التلاميذ والطلاب مع بداية العام الدراسي في مدارس ومعاهد وجامعات البلاد.

ويعتبر الأول من سبتمبر من كل سنة "يوم المعرفة" في روسيا، إذ يصطف الطلاب في المدارس بحضور أولياء أمورهم، وتقوم إدارة المدرسة بالترحيب بالطلاب، ويقدم الأطفال الورود للمعلمين والمشرفين على مؤسستهم التعليمية.

روسيا تحتفل بقرع
Sputnik

ومن أبرز التقاليد المتبعة في هذا اليوم هو تقليد "الجرس الأول" إذ يقوم أحد طلاب الصف الحادي عشر بحمل تلميذ من الصف الأول ويحمل الأخير بيده جرسا يقرعه وهما يدوران أمام صفوف التلاميذ إيذانا ببداية العام الدراسي.

روسيا تحتفل بقرع
Sputnik

وتختلف الاحتفالات ما بين مدرسة وأخرى في روسيا، إذ تشهد بعض المدارس عروضا فنية ومسرحية، ويحتفل طلاب بعض المدارس بالأغاني وإطلاق البالونات في الجو.

روسيا تحتفل بقرع
Sputnik

المصدر: RT

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