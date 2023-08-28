مصر.. والدة ضحية سفاح الجيزة تكشف مفاجأة وتزعم: "ابنتنا على قيد الحياة ولم تقتل"

استنكرت والدة نادين إحدى ضحايا سفاح الجيزة، الأحداث التي عرضها مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، بشأن واقعة ارتباط ابنتها عاطفيًا بالمتهم، وإقدامه على قتلها ودفنها.

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وأشارت في حديثها لموقع "القاهرة 24"، إلى أن تلك الأحداث من دروب الخيال، ولم يعترف بها السفاح أمام جهات التحقيق، مؤكدة أنها عبارة عن اجتهادات صحفية اعتمد عليها مؤلف المسلسل دون التأكد من حقيقتها، وفق قولها.

وقالت والدة نادين ضحية سفاح الجيزة، إن ابنتها نادين لم تكن على علاقة بالسفاح، ولم تنشأ بينهما أي لقاءات سوى بعد زواج السفاح من شقيقتها فاطمة، حيث عملت لديه في إحدى المكتبات.

وتابعت أن العلاقة لم تتعد سوى أن نادين كانت شقيقة زوجته وموظفة لديه، وأن ما أشيع حول ارتباطها عاطفيًا به ووقوفها كحجر عثرة أمام زواجه من شقيقتها، مجرد افتراء لا أساس له من الصحة، بحسب حديثها.

وأضافت والدة نادين ضحية سفاح الجيزة، أن الرابط الوحيد بين ابنتها نادين وسفاح الجيزة، هي حاجة ابنتها للتمثيل والقيام بأدوار غنائية أو فنية، وهو ما ساعدها فيه السفاح، بأن وفر لها التواصل مع منتج سوري لإنتاج الأفلام، لكن الأخير تمكن من إقناعها بمغادرة مصر، ولم تعد حتى الآن، لكنها بخير وستعود قريبًا.

وأكملت أن الشائعات التي ظهرت في المسلسل قد انتهكت الحياة الخاصة لأسرتهما، وهو ما سيواجه بالرد القانوني وكشف بعض المفاجئات في القريب العاجل، وفق قولها.

وكشفت التحقيقات في قضية سفاح الجيزة من اعترافات المتهم، أنه ارتبط عاطفيًا بالضحية نادين وقتلها ودفنها بملابسها داخل حجرة في شقته بكامل ملابسها، وتم العثور على جثمانها، ومطابقة الرفات للعينة المأخودة من والدة نادين وشقيقتها.

كما مثّل سفاح الجيزة جريمته في قتل نادين، وصدر ضده حكم بالإعدام في هذه القضية، إلا أن أسرة الضحية، لم تقتنع بتلك الاعترافات أو بنتيجة البصمة الوراثية، وما زالت تأمل بأن ابنتها على قيد الحياة خارج البلاد.

المصدر: القاهرة 24