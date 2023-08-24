اعتقال فاشينستا كويتية شهيرة بعد تسببها في وفاة اثنين وإصابة آخرين

ألقت الشرطة الكويتية القبض على فاشينستا كويتية شهيرة، بعدما تسببت في وفاة اثنين من المواطنين وإصابة شخصين آخرين بتجاوزها الإشارة الحمراء في حادث مروري مروع.

وأوضحت التحقيقات أن الفاشينستا تجاوزت الإشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بسيارة أخرى كانت تقل المواطنين الثلاثة. وأسفر الحادث عن مصرع اثنين من المواطنين وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وواجهت الفاشينستا تهمة القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

المصد: الراي الكويتية