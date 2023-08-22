مصر.. سخرية من متحور كورونا الجديد

تعرض المتحور الجديد من فيروس كورونا في مصر لسخرية على نطاق واسع، حيث اعتبر البعض أنه يجب أن يسمى "متحور الخمسة جنيه"، بسبب تسميته "EG5".

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وكشف الدكتور أشرف جوهر أخصائي أمراض الباطن والمناعة في مصر، سبب تسمية المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد الذي أطلق عليه النشطاء ساخرين اسم "متحور الخمسة جنيه" بـ"EG 5".

وأوضح أنه لا داعِ للفزع من ظهوره حيث أشارت الأبحاث عام 2019 ومع بداية انتشار فيروس كورونا، إلى أن مدة بقاء الفيروس ستكون خمس سنوات.

وأضاف الدكتور جوهر خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "TEN" قوله إن منظمة الصحة العالمية حين أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لم تعلن انتهاءه تمامًا بل أعلنت انتهاء كونه حالة طارئة عالمية.

وأوضح سبب ارتفاع نسبة الإصابات رغم حلول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن طبيعة هذا الفيروسات هي التأثر بارتفاع درجة الحرارة الذي يقلل من نسبة انتشارها، ولكن يرجع سبب انتشاره حاليا لقدرة فيروس كورونا الكبيرة على مقاومة التغيرات والبقاء على الأسطح.

وأوضح سبب تسمية المتحور الجديد باسم "EG 5" بأن "هناك اتجاها سائدا هو إطلاق أسماء مشتقة من الأساطير اليونانية على المتحورات الجديدة، كتسمية متحور EG 5 بمتحور إيريس وهو إله الفوضى عند اليونانيين، وكذلك تمت تسمية المتحور الذي سبقه بمتحور كراكن وهو نوع من الحيوانات الأسطورية".

المصدر: المصري اليوم