السعودية.. مقطع فيديو لعناصر أمن تداهم منزل مقيم يروج المخدرات يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو لوزارة الداخلية، يوثق لحظة قيام دورية أمنية بالقبض على مقيم بالمنطقة الشرقية، اتضح أنه من مروجي المخدرات، ما أثار تفاعلا كبيرا.



وأظهر مقطع الفيديو عناصر من الأمن يقومون بمداهمة مقر سكن المقيم وضبطه، حيث وجدوا بحوزته كمية من مخدر الأمفيتامين.

وأوضحت الداخلية السعودية أنه تم العثور بحوزة المتهم على 200 حبة أمفيتامين معدة للتوزيع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهات التحقيق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعاد عدد منهم نشره، فيما علق أحدهم قائلا: "وفقكم الله في خدمة الوطن"، وأضاف آخر: "يعطيكم العافية وعساكم على القوة".

وفقكم الله في خدمة الوطن 🇸🇦 — 𝕏 NASSER (@ee9kk) August 21, 2023

المصدر: RT