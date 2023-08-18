مصر.. وفاة صاحب أشهر أغنية في التسعينيات

توفي صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، المطرب أحمد الشوكي، صاحب أغنية "أعملك إيه" الذي اشتهر بها في فترة التسعينات.

وأعلن حسام عزت مدير أعمال أحمد الشوكي خبر وفاته عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "البقاء لله..أخويا الفنان أحمد الشوكي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل من قرية بنى مزار بالمنيا، عقب صلاة الجمعة.

ويعد أحمد الشوكي، من مواليد محافظة المنيا وبدأ مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم فني له "أعملك إيه"عام 1991 وكان أيضا يمتاز بموهبة التمثيل.

وبدأ مشواره التمثيلي عام 1993 مع الفنانة ميمي جمال والفنان حسين الشربيني بمسرحية "احترس من الشوادر" وكذلك فيلم "الشبر ونص" مع حسن حسني ومسرحية "روايح" مع الفنانة فيفي عبده، وأيضا مسلسل "قمر" مع الفنانة فيفي عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.

المصدر: RT