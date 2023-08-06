مسلسل تركي على أرض الواقع.. مليونير تركي يعترف لخادمة عملت بمنزله 71 عاما بأنه والدها

تغيرت حياة إحدى الخادمات في تركيا بعد اعتراف رجل أعمال ثري خدمته لعقود بأنه والدها الشرعي، في حادثة شبيهة بقصص الأفلام والمسلسلات التركية.

وبدأت أحداث القصة بولاية مانيسيا في خمسينيات القرن الماضي، عندما حملت الشابة أوميت إتيوزين، التي كانت تبلغ حينها 21 عاما، من نيازي أوزمز، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما فقط.

في الفترة نفسها، تزوجت أوميت بأنور زورلوكايا، الذي كان يعمل حارسا في مصنع الطوب الذي يملكه والد نيازي، وكان أنور يرغب بإسقاط المولود، قبل أن يتراجع عن ذلك بدافع الشفقة، وتولى تربية الطفلة التي سمياها "قليبة".

من جانبه، منح نيازي الذي كان يدير المصنع مع والده حسن أوزمز، والدة طفلته وظيفة للعمل بمصنعهم، في التنظيف وتحضير الشاي، فيما تعاهدا على إبقاء حقيقة والد الطفلة سرا.

Manisalı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti.



Kalbiye Sağlam, 1 milyarlık servete ortak oldu. pic.twitter.com/MBKId4VkSW — TRHaber (@trhaber_com) August 3, 2023

وبعد أن كبرت "قليبة"، بدأت بالعمل كخادمة لدى عائلة أوزمز، تماما مثل والدتها.

تزوجت "قليبة" عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها وانتقلت إلى مانيسا، ولكنها ترملت عندما توفي زوجها وهي في عمر الـ28 عاما، حينها عادت مع طفليها إلى نيازي أوزمز، حيث كانت تعمل والدتها، وخدمت هناك في المنزل.

في هذه الأثناء، توفيت أوميت إتيوزين، والدة قليبة، في عام 1996 عن عمر يناهز 66 عاما.

Manisalı Kalbiye Sağlam, yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı evin sahibi iş adamı Niyazi Üzmez'in kızı olduğunu öğrenince, 71 yıl sonra 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu. pic.twitter.com/b7FkTJpeE0 — SeyirPost (@seyirpost) August 5, 2023

وفي ليلة صيفية، اعترف نيازي أوزمز، الذي لديه 3 أطفال من زوجته إنجي أوزمز، بالحقيقة لـ"قليبة"، أثناء تناول العشاء في أحد المطاعم في مايو 2022.

ولاحقا رفعت "قليبة" التي تبلغ الآن 72 عاما، دعوى أبوة في محكمة الأسرة، فيما توفي رجل الأعمال نيازي أوزمز في 20 فبراير 2023، عن عمر يناهز 88 عاما.

وتم أخذ العينات بينما كان جثمان الأب نيازي أوزمز في المشرحة، كما تم فتح قبر الأم أوميت إتيوزين لاختبار الحمض النووي، وأكدت الفحوصات هذه الاعترافات.

على إثر ذلك، أصبحت "قليبة" شريكة في ثروة تقدر بنحو مليار ليرة، من ضمنها مصنعان للطوب و30 عقارا مملوكا لأوزمز.

Manisalı işadamı Niyazi Üzmez kızına hizmetçilik yaptırmış! https://t.co/VQIoYTmFOV — Haber Erk (@habererk) August 3, 2023

المصدر: الصباح