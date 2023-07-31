مصر.. الكشف عن سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف

كشفت الفنان المصرية نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سبب غرق عبد الله حسن يوسف نجل الفنان المصري حسن يوسف في البحر بالساحل الشمالي.

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وقالت نهال عنبر خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "شمس البارودي كانت في المستشفى هناك، والأمن أخبرنا أن عبد الله حسن يوسف نزل في وقت به ارتفاع في الأمواج مع تحذير الأمن من ذلك".

من جانبه، كشف المهندس أسامة عبد الفتاح، أحد ملاك القرية السياحية التي شهدت واقعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف، تفاصيل الواقعة كما تابعها من شرفة الوحدة التي يمتلكها بالقرية.

وقال عبد الفتاح في مداخلة تليفزيونية، إنه كان متواجدا في شرفة الوحدة الساعة الواحدة والنصف صباحا، وفوجئ بحالة هرج ومرج غير معتادة على الشاطئ، ومحاولة مجموعة من الأشخاص استدعاء الإسعاف.

وأضاف عبد الفتاح: بعد 10 دقائق وصلت الإسعاف، وطلعوا الجثة والإسعاف أخدتها، ولم أعرف من المتوفى، وفي الصباح أخبرني عمال الزراعة بالقرية أنه ابن الفنان حسن يوسف.

وردا على سؤال كيف تمكن رواد القرية من اكتشاف الجثة بالرغم من الظلام التام في ذلك التوقيت، قال: في ناس كانت بتتمشى على الشاطئ بالليل، ولو إن هذا التصرف ممنوع وحرس الحدود يمنعهم، وهم الذين اكتشفوا الجثة، وحاولوا إسعافه لكن كان قد توفي بالفعل.

ومن جانبه، كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن موعد ومكان تشييع جثمان عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعد وفاته غرقًا في البحر، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.

وأشار الفنان أشرف زكي إلى أن جثمان عبد الله حسن يوسف سيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين من أحد مساجد منطقة السادس من أكتوبر، ليتم الدفن بعدها مباشرةً بمقابر الأسرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية