وفاة نجمة "شاعر المليون" هلالة الحمداني

توفيت اليوم الأربعاء، نجمة برنامج "شاعر المليون" في نسخته الثانية، الشاعرة العمانية، هلالة الحمداني.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادر، بأن "هلالة الحمداني تعرضت لجلطة بعد ثلاثة أيام من وضعها لمولودها الجديد".

ونشرت هلالة الحمداني عبر حسابها على "سناب شات" صباح أمس الثلاثاء، بطاقة تهنئة من خالتها مكتوب عليها عبارة: "الغالية هلالة.. الحمد لله على السلامة، ألف مبروك المولود.. خالتك ليلى"، وفق ما ذكرت "عكاظ".

وتأثرت هلالة الحمداني بوالدها الذي يكتب الشعر بشقيه، الفصيح والنبط، في حين أنها كانت أكثر ارتباطا بالفصيح.

وعقب أن أنهت المرحلة الثانوية من دراستها، توجهت الحمداني إلى الشعر النبطي، وهي أول شاعرة عمانية تشارك في برنامج "شاعر المليون"، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة.





المصدر: "عكاظ"