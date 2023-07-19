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"من كريم إلى مستحق".. شيخة قطرية تعلق على إهداء أردوغان سيارة "توغ" لأمير قطر

مجتمع

AFP
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علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على إهداء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيارة "توغ" تركية الصنع إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته للدوحة.

ونشرت الشيخة القطرية صورة للزعيمين بتغريدة على صفحتها بتويتر، قائلة: "من كريم إلى مستحق.. نبارك للجمهورية التركية الشقيقة هذا الإنجاز، ونتمنى للأشقاء المزيد من التقدم والتنمية والازدهار".

وفي تغريدة منفصلة نشرت الشيخة القطرية سلسلة صور من مراسم استقبال أردوغان قائلة بتعليق: "حللت أهلا ووطئت سهلا".

وكان الرئيس التركي قد أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة مساء الاثنين.

المصدر: RT

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