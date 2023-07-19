"من كريم إلى مستحق".. شيخة قطرية تعلق على إهداء أردوغان سيارة "توغ" لأمير قطر

علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على إهداء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيارة "توغ" تركية الصنع إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته للدوحة.

ونشرت الشيخة القطرية صورة للزعيمين بتغريدة على صفحتها بتويتر، قائلة: "من كريم إلى مستحق.. نبارك للجمهورية التركية الشقيقة هذا الإنجاز، ونتمنى للأشقاء المزيد من التقدم والتنمية والازدهار".

من كريم إلى مستحق 🇶🇦🇹🇷

نبارك للجمهورية التركية الشقيقة هذا الإنجاز، ونتمنى للأشقاء المزيد من التقدم والتنمية والازدهار. https://t.co/drSRXEXFeR — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 18, 2023

وفي تغريدة منفصلة نشرت الشيخة القطرية سلسلة صور من مراسم استقبال أردوغان قائلة بتعليق: "حللت أهلا ووطئت سهلا".

حللت أهلًا ووطئت سهلًا

Hoş geldiniz

🇶🇦 🇹🇷 https://t.co/P75hik69YC — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 18, 2023

وكان الرئيس التركي قد أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة مساء الاثنين.

المصدر: RT