مصر.. الأمن يكشف تفاصيل خطيرة حول فيديو رجل أعمال يطلق النار على زوجته ونجلهما

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته"، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

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وقالت الداخلية إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، مصابة بـ2 طلق ناري.

انتقلت قوة أمنية، وبسؤال نجلها مقيم بذات العنوان، قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدخول عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

المصدر: أخبار اليوم