مصر.. فيديو لرجل أعمال يطلق النار على زوجته ونجلها والأمن يتحرك

أقدم رجل أعمال مدير شركة بترول على إطلاق النار من سلاحه، على زوجته ونجلها داخل شقتها بمنطقة التجمع الخامس في مصر، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

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ونشر موقع "القاهرة 24" مقطع فيديو، وثق حادث إطلاق النار على سيدة بالتجمع الخامس، ظهر فيه المتهم "وهو زوج المجني عليها، يحاول الدلوف إلى شقة زوجته، بينما يرصد نجلهما الواقعة بهاتفه المحمول، ويطلب من والدته إغلاق الأبواب وعدم السماح لوالده بالدلوف للشقة، الأمر الذي دفع المتهم إلى استلال سلاحه الناري بحوزته، وإطلاق عدة أعيرة نارية صوب زوجته".

من جانبها رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول لرجل الأعمال وهو يطلق النار على زوجته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطه وإحضاره.

المصدر: القاهرة 24