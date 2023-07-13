مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل محاكمة بلوغر نشرت فيديوهات فاضحة

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة البلوغر، سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

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وأوضحت التحقيقات أن المتهمة سلمى الشيمي اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت صورا ومقاطع فيديو مرتبة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك يوتيوب تيك توك وانستغرام"، باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها، ظهرت فيها بملابس فاضحة وتراقصت على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات: نشرت المتهمة هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة، للاطلاع عليها من صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات بأن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع "فيسبوك تيك توك، يوتيوب وانستغرام"، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أنه في ضوء خطة الإدارة العامة لحماية الآداب برصد كافة الأعمال المنافية للآداب العامة على المواقع والتطبيقات الالكترونية الخاصة بالتواصل الاجتماعي للوقوف على ثمة أعمال منافية للآداب والحد من انتشارها وضبطها للحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري، رصدت المتابعة الفنية والتقنية انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع اليوتيوب التيك توك، فيس بوك انستجرام، تويتر لإحدى الفتيات أنشأت حسابات على التطبيقات آنفة البيان، لعرض محتوى غير أخلاقي خادش للحياء العام يشكل تعديا على القيم والمبادئ في المجتمع المصري وذلك بإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، من خلال ما تنشره من محتوى غير أخلاقي ويتضمن دعوة عامة وتحريض على الفسق داخل المجتمع المصري، حيث تنشر المتهمة مقاطع مصورة تظهر فيها وهي ترتدي ملابس نسائية داخلية خليعة، وتؤدي حركات وإيحاءات جنسية.

وأكملت التحريات أن المتهمة سلمى الشيمي أنشأت قناة على تطبيق "يوتيوب"، لنشر العديد من مقاطع الفيديو والصور الخادشة للحياء والمخلة بالآداب العامة، ووصل عدد المشاهدات لتلك القناة إلى عدد 21900 ألف مشاهدة، كما يوجد لها حساب إلكتروني على تطبيق "تيك توك" محمل عليه العديد من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها، حيث وصل عدد المتابعين إلى 3،4 مليون متابع على ذلك التطبيق.

المصدر: القاهرة 24