تطورات جديدة حول محاكمة مدونة مصرية نشرت فيديوهات فاضحة

قررت جهات التحقيق في مصر تحديد جلسة 13 يوليو 2023 لمحاكمة المدونة سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة، تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

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وقررت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوغر سلمى الشيمي، فضلا عن إلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة، تتنافى مع قيم المجتمع المصري، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في الدعوى.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت قرارا في الـ18 من شهر أبريل الماضي، يقضى بمعاقبة عارضة الأزياء المعروفة، البلوغر سلمى الشيمي، بعامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحض على الرذيلة كونها تحتوي على عدد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب والقيم المجتمعية.

وتقدم أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة تطهير المجتمع، في وقت سابق، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد سلمى الشيمي، حيث طالب فيه بالتحقيق معها وإحالتها لمحاكمة عاجلة لاتهامها بتشويه الحضارة وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة سقارة الأثرية.

وعن سلمي الشيمي ذكر فرحات ببلاغه: "خرجت علينا المشكو في حقها بعدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بـ"فيسبوك"، وهي بملابس فرعونية. صور مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة، وتبين من خلال المتابعة أن الصور حقيقية بالفعل للمشكو في حقها، التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حسابتها، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24