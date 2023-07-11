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لبنان.. توقيف مربّيتين عنفتا الأطفال في دار للحضانة

مجتمع

لبنان.. توقيف مربّيتين عنفتا الأطفال في دار للحضانة
Globallookpress
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أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية مربيتين مارستا ضرب الأطفال وتعنيفهم في دار للحضانة بمنطقة المتن، بعد انتشار مقاطع مصورة توثق عنفهما.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه "في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرّض اطفال للضرب والتعنيف داخل احد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985).التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء".

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس إغلاق دار الحضانة بالشمع الأحمر.

المصدر: RT

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