استطلاع رأي: معظم المراهقين الروس يعتمدون على أنفسهم فقط

نشرت وكالة "تاس" الروسية تقريرا يفيد بأن 31% فقط من المراهقين في روسيا ييتكلون كليا على والديهم. هذه نتائج دراسة أجراها المعهد الروسي لدراسة الطفولة والأسرة والتعليم.

وقالت ناتاليا أغري رئيسة معهد الطفولة والأسرة والتعليم إن أكثر من 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما أشاروا إلى أنهم يعتمدون على أنفسهم فقط حين يواجهون مشاكل صعبة. وأشارت الخبيرة إلى إن 31 % فقط من المراهقين يثقون تماما بوالديهم. وفي الوقت نفسه يخفي الأطفال المعاصرون عواطفهم أكثر فأكثر، ونادرا ما يلجؤون إلى مساعدة والديهم عندما يواجهون مشاكل ما.

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وحسب الخبيرة فإن الحملة الاجتماعية الواسعة النطاق تحت شعار " تحدثوا إلى أطفالكم!" كان من شأنها أن تحسّن العلاقة بين المراهقين من جهة والآباء من جهة أخرى.

وأوضحت ناتاليا أغري أن الأطفال غالبا ما يعرضون أن أمورهم ليست على ما يرام، لكن البالغين لا يعرفون كيف يستجيبون لإشاراتهم.

وأوضحت قائلة: "بعد مرور بعض الوقت، يتوقف الأطفال عن إرسال تلك الإشارات، لذلك من المهم أن نقول هنا إن البالغين بحاجة إلى التحدث إلى الأطفال أكثر". والخبيرة على يقين من أن مثل هذه الحدثان ستساعد على التقليل من عدد الأوضاع المعقدة التي يواجهها المراهقون أحيانا، أما الأطفال فسيفهمون في آخر المطاف أنهم يمكنهم دائما الاعتماد على دعم البالغين".

المصدر: تاس