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حادثة صادمة بالأردن.. نسيا طفلهما في التاكسي!

مجتمع

حادثة صادمة بالأردن.. نسيا طفلهما في التاكسي!
وسائل إعلام
صورة تعبيرية
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في حادثة مثيرة للصدمة، نسي والدان طفلهما داخل سيارة تاكسي، في العاصمة الأردنية عمان، حيث قضى وحيدا 6 ساعات داخل السيارة، قبل أن يجدوه وينقلوه للمستشفى.

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" بأن بلاغا أمنيا ورد الجمعة للأجهزة الأمنية حول فقدان والدين من جنسية عربية طفلهما داخل إحدى سيارات الأجرة "التاكسي" في العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني للوكالة، إنه بعد نحو 6 ساعات من البحث عن السيارة، عثر على الطفل في الكرسي الخلفي للمركبة، مشيرا إلى أن سائق السيارة وبعد توصيل الوالدين لوجهتهما، توجه لمنزله وأغلق السيارة وخلد للنوم ولم ينتبه لوجود الطفل على الكرسي الخلفي.

وأكد المصدر الأمني أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة فيما وصفت حالته بالحسنة.

المصدر: عمون 

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