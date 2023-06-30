الأردن.. جرحى في اعتداء على محل تجاري في عمان بسبب زينة مركبة (فيديو)

أقدم أشخاص على الاعتداء على العاملين في أحد المحال التجارية في العاصمة عمان في ساعات مبكرة من يوم أمس الخميس، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقال المحامي أنس شموط (الموكل قانونيا من قبل المعتدى عليهم) في حديث لـ"عمون"، إن "شبانا قدموا إلى محل موكله في تمام الساعة الواحدة صباحا يوم الخميس، وطلب أحدهم تركيب زينة لمركبته، الأمر الذي لم يتسن للعاملين فعله لأن الوقت كان متأخرا واعتذروا منه".

وأشار إلى أنه "وبعد فترة قصيرة تفاجأوا بعودة الشباب مرة أخرى وبرفقتهم آخرين وقاموا بتكسير المحل والاعتداء على العاملين فيه، ما أدى لنقلهم جميعا إلى المستشفى"، لافتا إلى أنه ما زال اثنان منهم قيد العلاج أحدهما حالته حرجة.

وبين شموط، أنه تقدم بشكوى رسمية لدى مركز أمن الشميساني حول الحادثة.

المصدر: عمون