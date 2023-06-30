شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة لكرة السلة، مع مجموعة من السياسيين الأتراك.

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ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي وهو يسدد الكرة باتجاه السلة ويمرر الكرة إلى اللاعبين الآخرين ومن بينهم رئيس الحكومة ووزراء.

وبدا الرئيس التركي الذي يبلغ من العمر نحو 70 عاما بحالة صحية جيدة ورشاقة ملفتة.

بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة



"هيا هيا لنعد الكرات".. فيديو للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان وهو يلعب كرة سلة برفقة عدد من المسؤولين #الأتراك. pic.twitter.com/RYjR2LdXtY — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 30, 2023

وعلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بلياقة أردوغان الرياضية.

ماشاء الله

ب هالعمر و رياضى — Nasser 🇰🇼 💚 kuwait (@abu40waleed) June 30, 2023

وكانت صحة أردوغان أثارت قلق الأتراك إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، بعدما عانى من إنفلونزا في المعدة ما دفعه إلى قطع أحد لقاءاته التلفزيونية.

المصدر: RT