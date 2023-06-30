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بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة

مجتمع

بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة
RT
الرئيس التركي يشارك بمباراة كرة سلة
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة لكرة السلة، مع مجموعة من السياسيين الأتراك.

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ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي وهو يسدد الكرة باتجاه السلة ويمرر الكرة إلى اللاعبين الآخرين ومن بينهم رئيس الحكومة ووزراء.

وبدا الرئيس التركي الذي يبلغ من العمر نحو 70 عاما بحالة صحية جيدة ورشاقة ملفتة.

وعلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بلياقة أردوغان الرياضية.

وكانت صحة أردوغان أثارت قلق الأتراك إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، بعدما عانى من إنفلونزا في المعدة ما دفعه إلى قطع أحد لقاءاته التلفزيونية.

المصدر: RT

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