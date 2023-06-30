بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة لكرة السلة، مع مجموعة من السياسيين الأتراك.
ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي وهو يسدد الكرة باتجاه السلة ويمرر الكرة إلى اللاعبين الآخرين ومن بينهم رئيس الحكومة ووزراء.
وبدا الرئيس التركي الذي يبلغ من العمر نحو 70 عاما بحالة صحية جيدة ورشاقة ملفتة.
بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 30, 2023
"هيا هيا لنعد الكرات".. فيديو للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان وهو يلعب كرة سلة برفقة عدد من المسؤولين #الأتراك. pic.twitter.com/RYjR2LdXtY
وعلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بلياقة أردوغان الرياضية.
ماشاء الله— Nasser 🇰🇼 💚 kuwait (@abu40waleed) June 30, 2023
ب هالعمر و رياضى
وكانت صحة أردوغان أثارت قلق الأتراك إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، بعدما عانى من إنفلونزا في المعدة ما دفعه إلى قطع أحد لقاءاته التلفزيونية.
المصدر: RT