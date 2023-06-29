مصر.. حبس متهم قتل زوجته لطلبها العيدية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة في مصر بحبس متهم بقتل زوجته خنقا بسبب خلافات بينهما بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بقتل زوجته خنقا بيديه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، بعد مطالبة الضحية بمنحها بعض المال كعيدية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكن المتهم تعلل لها بعدم امتلاكه أية أموال، الأمر الذي دفعها لنهره، فنشبت بينهما مشادة كلامية.

وتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي، فخنقها حتى أودى بحياتها، ثم حاول التهرب من فعلته فنقل جثتها للمستشفى، وادعى أنها ماتت بوفاة طبيعية، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، إلا أن آثار الخنق كانت واضحة على رقبتها فألقي عليه القبض.

المصدر: موقع "مصر تايمز"