"المصاحف بتولع لوحدها".. جن يطارد الأهالي في سوهاج والنيران تلحق الضرر بـ9 شقق (فيديو)

يعيش عدد من أهالي قرية الزرابي، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج في مصر، حالة من الخوف والذعر والقلق بعدما اشتعلت النيران في منازلهم لقرابة شهر على التوالي دون سبب واضح ومحدد

وأدت الحرائق إلى خسائر كبيرة حيث تسببت بتفحم الأثاث ونفوق الماشية وحريق الأحواش.

وأوضح أهالي القرية لموقع "مصر تايمز" أن النيران بدأت تندلع فجأة في المنزل يوميا فلا تمر دقائق من السيطرة على حريق حتى تشتعل النيران في مكان آخر، مؤكدين على عدم حدوث ذلك من قبل.

وأشار الحاج علي أحد ضحايا الحريق أن 9 شقق سكنية تفحمت بعض محتوياتها إثر النيران، فضلا عن نفوق 4 بقرات وحريق الحوش الذي يضمهم، قائلا "موت وخراب ديار، البيوت بتولع والبهايم بتموت والعفش بيتحرق، مش لاقيين حل، دا حتى المصاحف ولعت، مش عارفين ننام من القلق عاملين النوم ورديات".

وعن سبب حدوث ذلك، يضيف الحاج علي أنه بمخيلته وأهل قريته أن الجان هو السبب خاصة أن الحريق اندلع في المياه، موضحا "محدش مصدق اللي حصل، مفيش تفسير غير أن الجن ولع في بيوتنا أصل النار بتقوم في دقيقة وتنتشر بسرعة البرق، والضابط جه هنا يقول دا مستحيل قامت النار هبت في وشه فجأة من طبق الميا بعدها استعجب وصدق".

وتقول السيدة أم محمد "عزال 4 شقق من بيتي بقي رماد في الشارع، الجن ولع في المصاحف والبيوت واوض النوم حتي الملح والفايش، جبنا شيوخ من أسوان لسوهاج ياخدوا مننا كل مرة يجي 40 الف نقول معلش بس مفيش حل".

من جهته وجه شخص يدعى محمد استغاثة عاجلة لوزير التضامن الاجتماعي، يطالبه بها بتعويضهم عما حدث.

وصرح محمد "إحنا محلتناش حاجة بيوتنا رماد وفلوسنا راحت في النار، عاوزين تعويض عن بيوتنا واللي حصلنا والمجلس يسمح لينا بالبناء في مكان الأحواش بدل ما البوص يولع".

المصدر: "مصر تايمز"