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كندا.. منشد كويتي يؤم حشدا كبيرا من المصلين بينهم نجم داغستاني في الفنون القتالية (فيديو)

مجتمع

كندا.. منشد كويتي يؤم حشدا كبيرا من المصلين بينهم نجم داغستاني في الفنون القتالية (فيديو)
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تناقل رواد موقع "تويتر" مقاطع فيديو من صلاة عيد الأضحى 2023 التي أمّها القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي في كندا ولقاءه نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف.

ونشر العفاسي سلسلة مقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر ومنها تغريدة خصها بلقائه نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف.

وتناقل الرواد مقاطع صلاة العيد التي أمها العفاسي في كندا.

المصدر: RT

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