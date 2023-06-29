كندا.. منشد كويتي يؤم حشدا كبيرا من المصلين بينهم نجم داغستاني في الفنون القتالية (فيديو)

تناقل رواد موقع "تويتر" مقاطع فيديو من صلاة عيد الأضحى 2023 التي أمّها القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي في كندا ولقاءه نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف.

ونشر العفاسي سلسلة مقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر ومنها تغريدة خصها بلقائه نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف.

لقاء محبكم مشاري راشد العفاسي بالبطل إسلام في كندا 🍁 pic.twitter.com/D0Uh6CbF1V — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 28, 2023

صلاة العيد في أخبار كندا 📰

اللهم أعز الإسلام والمسلمين pic.twitter.com/padKoA7is1 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 28, 2023

وتناقل الرواد مقاطع صلاة العيد التي أمها العفاسي في كندا.

لقاء محبكم مشاري راشد العفاسي بالبطل إسلام في #كندا 🍁

٠٠٠@Alafasypic.twitter.com/OEHCJ6BE3u — اخبار الفوز (@alfouznews) June 28, 2023

جانب من صلاة العيد في كندا - مشاري راشد العفاسي https://t.co/h26dhTGh1f — منوعات إسلامية مصحف قرآن خطب أخبار صدقة جارية (@rabieaaa250000) June 28, 2023

صلاة عيد الأضحى صباح أمس.

اكبر تجمع صلاة عيد في تاريخ كندا

تورنتو- ميسيساجا

ام الصلاة فضيلة

الشيخ مشاري راشد العفاسي @Alafasy#EidMubarak#canada#Toronto#EidAlAdhapic.twitter.com/R7jMA33sne — Fuad Al-Sakkaf🌎𐩰𐩥𐩱𐩵𐩽𐩱𐩡𐩯𐩤𐩱𐩰🇾🇪🇨🇦 (@fuadals) June 29, 2023

المصدر: RT