كندا.. منشد كويتي يؤم حشدا كبيرا من المصلين بينهم نجم داغستاني في الفنون القتالية (فيديو)
تناقل رواد موقع "تويتر" مقاطع فيديو من صلاة عيد الأضحى 2023 التي أمّها القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي في كندا ولقاءه نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف.
ونشر العفاسي سلسلة مقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر ومنها تغريدة خصها بلقائه نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف.
لقاء محبكم مشاري راشد العفاسي بالبطل إسلام في كندا 🍁 pic.twitter.com/D0Uh6CbF1V— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 28, 2023
صلاة العيد في أخبار كندا 📰— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 28, 2023
اللهم أعز الإسلام والمسلمين pic.twitter.com/padKoA7is1
وتناقل الرواد مقاطع صلاة العيد التي أمها العفاسي في كندا.
لقاء محبكم مشاري راشد العفاسي بالبطل إسلام في #كندا 🍁— اخبار الفوز (@alfouznews) June 28, 2023
٠٠٠@Alafasypic.twitter.com/OEHCJ6BE3u
جانب من صلاة العيد في كندا - مشاري راشد العفاسي https://t.co/h26dhTGh1f— منوعات إسلامية مصحف قرآن خطب أخبار صدقة جارية (@rabieaaa250000) June 28, 2023
صلاة عيد الأضحى صباح أمس.— Fuad Al-Sakkaf🌎𐩰𐩥𐩱𐩵𐩽𐩱𐩡𐩯𐩤𐩱𐩰🇾🇪🇨🇦 (@fuadals) June 29, 2023
اكبر تجمع صلاة عيد في تاريخ كندا
تورنتو- ميسيساجا
ام الصلاة فضيلة
الشيخ مشاري راشد العفاسي @Alafasy#EidMubarak#canada#Toronto#EidAlAdhapic.twitter.com/R7jMA33sne
المصدر: RT