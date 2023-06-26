الهند.. سرقة تحت تهديد السلاح على طريق عام وضح النهار (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية أن عامل توصيل وشريكه تعرضا للسرقة تحت تهديد السلاح في نفق بالعاصمة نيودلهي، وأظهرت مقاطع مصورة عملية السطو.

وفي مقطع الفيديو، يظهر حوالي 4 أشخاص مسلحين مجهولين على دراجة نارية، يقومون بقطع الطرق على السيارة داخل نفق براغاتي ميدان في دلهي، وقام أحدهم بفتح باب السيارة، فيما أخذ آخر حقيبة مليئة بالنقود (2,438.96 دولار أمريكي) ثم هربوا على دراجاتهم.

ويبدو أن المسلحين كانوا على علم بوجود هذا المبلغ الكبير م المال في السيارة، حيث أنهم أوقفوا هذه السيارة بالتحديد رغم مرور سيارات أخرى في النفق.

وفي أعقاب الحادث، طالب رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال بضرورة استقالة نائب الحاكم.

#WATCH | A delivery agent and his associate were robbed at gunpoint of Rs 1.5 to Rs 2 lakh cash by a group of unknown assailants inside the Pragati Maidan Tunnel on June 24. Police registered a case and efforts are being made to apprehend the criminals: Delhi Police



(CCTV… pic.twitter.com/WchQo2lXSj — ANI (@ANI) June 26, 2023

المصدر: abplive + RT