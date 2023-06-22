صورة "مسيئة ومخلة" مفبركة للفنانة السورية هبة نور تضج بمواقع التواصل والأخيرة تتوعد بالمحاسبة

أثارت صورة "مفبركة" للفنانة السورية الشهيرة هبة نور، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى كسر صمتها والتعهد بمحاسبة مصممي هذه الصورة.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شهيرة في "فيسبوك"، صورة "مسيئة وبذيئة" زعمت أنها للفنانة هبة نور، حيث ظهرت الأخيرة في الصورة بمظهر خادش للحياء، ارتدت فيه "ميني جيب" قصيرا جدا و"هاف ستوميك" قصيرا بشكل واضح مفتوحا من المنتصف.

وكتبت الصفحة في تعليقها على الصورة المزعومة: "الممثلة السورية هبة نور من أحد النوادي الليلية في لبنان".

في حين بدت الصورة أنها مفبركة، حيث يوجد اختلاف في لون بشرة الوجه والرقبة مع باقي الجسد، بينما انهالت الكثير من التعليقات السلبية والمسيئة على المنشور.

من جهتها، ردت الفنانة السورية على نشر هذه الصورة، وقالت عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام": "للأسف بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين لدرجة إنو يركبو صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولو الفنانة كذا والفنانة كذا".

وأضافت متسائلة: "شو الهدف؟ قديش فاضيين لدرجة ما عندكم شي يشغلكم ويخليكم تتطورو لا على الصعيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي؟"

وتوجهت لمن قام بتركيب مثل هذه الصور بالقول: "بينزعل عليكم صراحة.. بس نحنا صرنا بـ2023، بظن الجمهور قادر يميز بين الصورة الحقيقية والمركبة..أكيد رح يتم محاسبة هاي الصفحات خلال الساعات القادمة بإذن الله".

المصدر: RT