"ذهبت حقا لأفقد عذريتي".. ممثلة أمريكية شهيرة تعترف بكذبها على والدها الشهير إيثان هوك !

تحدثت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية بطلة مسلسل "الأشياء الغريبة" الشهير مايا هوك (24 عاما)، عن كذبها على والدها الممثل الشهير، إيثان هوك، بخصوص يوم فقدان عذريتها!

وفي برنامج "Watch What Happens Live With Andy Cohen"، تذكرت مايا أنها كانت في أسوأ مشكلة واجهتها عندما كذبت على والدها.

وأوضحت مايا قائلة: "كذبت..قلت إنني ذهبت إلى العلاج النفسي ولكني ذهبت حقا لأفقد عذريتي".

وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق أنني قلت ذلك. كان والدي مستاء للغاية".

تذكرت مايا أن إيثان جعلها تعاني من "وقت عصيب للغاية" بشأن مكان وجودها في المساء الذي كذبت فيه، متابعة: "قال.. أين كنت؟ إلى أين ذهبت؟ وأجبت..كيف يمكنني أن أكون لدي أسرار إذا لم أستطع أن أكذب؟"

في حين كان مقدم البرنامج كوهين منبهرا بمايا، حيث توجه إليها قائلا: "أعتقد، وفق معرفتي بوالدك، أنه كان يحترم ذلك في الواقع"، حيث أكدت مايا توقعات كوهين قائلة: "فعلاً! كان يقول..اللعنة على هذا الطفل! كان يقول..أوه، هذا جيد".

ونشأت الممثلة مايا هوك مع والدين مشهورين جد، والدها الممثل المشهور إيثان هوك، ووالدتها الفنانة الشهيرة أوما ثورمان.

