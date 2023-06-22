مقطع فيديو لسمكة قرش يثير الذعر في لبنان والدفاع المدني يوضح (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يوثق ظهور سمكة قرش في البحر، قيل إنه قرب شاطئ مدينة جونية، ما أثار الذعر في المنطقة.



وهذا الحدث دفع بالجهات المختصة إلى إغلاق بعض الشواطئ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، كما أصدرت الجمعيات البيئية تحذيرا من مخاطر التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.

من جهتها، أوضحت قناة "الجديد" أن هذه الفيديوهات قديمة وليس حديثة، في حين نشر "الدفاع المدني" اللبناني مقطع فيديو لرئيس وحدة الإنقاذ البحري سمير يزبك، شرح من خلاله حقيقة ما يحصل.

وأكد يزبك أن "الساحل اللبناني هو مجرد مكان عبور لأسماك القرش عبر السواحل اللبنانية الى مكان بعيد".

وأوضح قائلا حرفيا: "بعد تسيير دوريات نشاهد دلافين حتى الآن.. وعن بعيد ببين ممكن قرش وهيدا اسمه عبور كما تعبر طيور البجع".

قرش في جونية والATCL تقفل مسبحها

وعلى الفور منع المنتجع المذكور رواده من النزول إلى شاطئ البحر بهدف تجنب أي حادثة من كارثية#سمك_القرش#لبنان#جونية#atclpic.twitter.com/RvWgSKH9UX — LebyNews (@lebynews) June 22, 2023

إقفال مسبح منتجع في جونيه بعد أنباء عن ظهور سمكة “قرش” 🦈 pic.twitter.com/lvSrUbXpmY — سالي🪞 (@MhrS4569) June 22, 2023

المصدر: "إل بي سي" + "الجديد"