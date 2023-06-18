خبراء البحار يعلقون على انتشار أسماك القرش الصغيرة في محيط الإسكندرية (صور)

علق خبراء البحار في الإسكندرية على التساؤلات التي ظهرت في أوساط المصريين عقب انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن صيد بعض صغار القرش في منطقة المكس بمياه الإسكندرية.

وقال خبراء من معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية إن انتشار أسماك القرش الصغيرة في منطقة المكس في هذا الوقت من العام أمر طبيعي.

وأوضح الخبراء أن الصورة المتداولة هي لقرش صغير حديث الولادة من نوع "ماكو" قصير الزعانف Isurus oxyrinchus، وأكدوا أنه لا يشكل أي خطر على المنطقة.

ونفى الخبراء ما يتم تداوله عن وجود القرش الصغير في منطقة المكس، التي تعد مياهها مختلطة، ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخولها، كما أشاروا إلى أن الصياد رمى الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كلم من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس، موضحين أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة، وإنما في الأماكن العميقة.

ولفت الخبراء إلى أن وجود أسماك القرش الصغيرة في هذه الفترة أمر طبيعي بالنظر إلى أنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط.

وشددوا على ضرورة التزام الهدوء، وعدم إثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبارا مضللة.

ونوهوا أيضا بانتشار بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش التي تباع في أسواق المكس، ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيا، وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.

ومن جانبه كشف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار في الإسكندرية، الدكتور عمرو زكريا، حقيقة ما تم تداوله عن انتشار أسماك القرش الصغيرة بالقرب من شواطئ الإسكندرية، مؤكدا أن الغاية منها إثارة البلبلة والقلق في أوساط المواطنين.

وفي سياق متصل، قال قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إيهاب المالحي، إن أسماك القرش الصغيرة منتشرة بصورة طبيعية في المنطقة وتتم مشاهدتها بشكل دوري، مطمئنا بأنه لا داعي للخوف منها.

ورفض المالحي الربط بين ظهور أسماك قرش في الغردقة، وما تم في الإسكندرية، خاصة أن ظهور أسماك قرش في الغردقة يعد حالة نادرة قد تظهر كل سنة أو كل فترة كبيرة، لأن القرش بطبعه لا يهاجم الإنسان، ولكن طبيعة هذا القرش كانت غريبة وهذا السبب في مهاجمته للبشر.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية