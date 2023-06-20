السجن 6 سنوات لطيار روسي بسبب حادث أودى بحياة 41 شخصا

أعلنت محكمة "خيمكي" بضواحي موسكو أن الطيار الروسي، دينيس يفدوكيموف مذنب بالحادث الذي وقع مع الطائرة التي كان يقودها عام 2019 وأودى بحياة 41 شخصا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المحكمة اعتبرت الطيار المذكور له ذنب في الحادثة التي وقعت مع الطائرة، وتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات وفقا للفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجنائي 263 في الاتحاد الروسي.

من جهته أشار الطيار إلى أن الحادث الذي تسبب بتحطم طائرة SSJ 100 التي كان يقودها كان سببه عطلا فنيا.

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وعام 2019 كانت طائرة من طراز SSJ 100 قد أقلعت من مطار شيريميتوفو في موسكو متجهة نحو مورمونسك، وبعد 27 دقيقة من الإقلاع قرر الطيار العودة بالطائرة إلى المطار ونفذ هبوطا قاسيا أسفر عن تحطم الطائرة واشتعال النيران فيها، وتسبب الحادث حينها بوفاة 41 شخصا، وتم إنقاذ 37 شخصا بينهم ركاب وأفراد طاقم الطائرة.

المصدر: وكالات روسية