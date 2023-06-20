اصطدمت سيارتهما وجها لوجه.. رجل يقتل شقيقته وابنتها بحادث سير

قتل رجل في شمال ولاية نيويورك بشكل مأساوي أخته وابنتها عندما انحرفت سيارته واصطدمت بسيارة شقيقته، فيما أصيب شقيقه الذي كان معه في السيارة بجروح خطيرة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن داليا كلينك (24 عاما)، وفتاتين قاصرتين (6 و17 عاما) لقوا مصرعهم في الحادث عندما اصطدمت سيارة "فورد فوكس" 2005 التي كانوا يستقلونها مع سيارة "دودج رام" 2006 التي يقودها إيفان كلينك (21 عاما).

وقد أعلنت وفاة مولي كيبلر (6 أعوام)، وهافانا لوبيز (17 عاما)، في مكان الحادث على طريق الحرية في بلدة الحرية بعد ظهر يوم السبت، فيما توفيت داليا كلينك متأثرة بجراحها يوم الأحد.

وتم علاج إيفان كلينك من إصابات طفيفة ثم نقل إلى مركز شرطة ولاية نيويورك، بينما نقل كاميرون كلينك (19 عاما) الذي كان متواجدا معه في السيارة بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة.

وفيما لا يزال المحققون يحاولون معرفة سبب الحادث، أفاد شهود بأن سيارة "دودج رام" تحركت بصورة مفاجئة نحو المسار الآخر.

وعلى الرغم من أن السلطات لم توضح أن جميع ركاب السيارتين مرتبطون ببعضهم البعض، إلا أن سلسلة من المنشورات على "فيسبوك" من أفراد عائلات الضحايا تشير إلى أنهم كانوا كذلك.

المصدر: "ديلي ميل"