مرتضى منصور يفضح أعضاء "الزمالك" أمام زوجاتهم (فيديو)

في موقف محرج وغير متوقع، فضح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، جميع أعضاء النادي أمام زوجاتهم، كاشفا عن وجود زوجة ثانية لكل من أعضاء النادي، قائلا: "اكتشفت إن للنادي كله زوجة تانية".

وجاء كلام منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الخميس، في مقر القلعة البيضاء، وأضاف: "أنا منعت إضافة الزوجة التانية للرجالة في العضوية واكتشفت إن للنادي كله زوجة تانية والغريبة إن الزوجة الأولى هي اللي بتيجي عايزة تضيف الزوجة التانية.. ولما أسال الراجل هما قاعدين في بيت واحد يقولّي لا ببعد عن الخناقات يعني تبعدهم عن الخناقات في البيت وتجمعهم فى النادي".

يشار إلى أن النادي المصري العريق يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 15 فوز و8 تعادلات وخسر 7.

المصدر: مصر تايمز