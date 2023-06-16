مصر.. ماذا قال قاتل نيرة أشرف قبل لحظات من إعدامه؟

انهار محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في الدقهلية، بصورة هستيرية مطالبا بإيصال رسالة أخيرة إلى والدته قبل تنفيذ الحكم بإعدامه.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية ففي اللحظات الأخيرة من حياته، انهار محمد عادل ودخل في نوبة هستيرية وطالب بوقف تنفيذ الحكم، موجها كلماته الأخيرة لوالدته: "قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمرني".

ووفقا لجريدة "أخبار اليوم" المصرية فإن المتهم كان على علم بموعد تنفيذ الحكم، وأشار مصدر إلى أنه تم التحدث مع المتهم وتلقينه الشهادة قبل تنفيذ الحكم، موكدا أن آخر كلمات المتهم قبل التنفيذ.. "عايز أخلص وأقابلها".

وأوضح المصدر أن المتهم وردا على سؤاله من الجهات المعنية هل هو نادم على ما فعل.. لم يقم بالرد وبدأ يهذي بكلمات غير مفهومة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية