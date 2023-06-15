مفاجأة حول دفن جثة قاتل نيرة أشرف بعد إعدامه

كشفت وسائل الإعلام المصرية مفاجأة حول دفن جثة محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف في الشارع، في جريمة هزت مصر العام الماضي.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية انتهت قصة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف بعد دفن جثمانه في مقابر الصدقة، حيث استلمت أسرته الجثمان وتم دفنه هناك.

محمد عادل قاتل نيرة أشرف، ووري جثمانه في التراب ولكن في مقابر الصدقة، بعد رفض الطعن المقدم منه. ليشهد يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو تنفيذ إعدام محمد عادل لاتهامه بقتل نيرة أشرف في شهر يونيو من العام الماضي.

ووصلت جثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف إلى أسرته، وسط حالة من الحزن والبكاء على فراقه بعد إعدامه شنقا، لتبدأ مراسم الجنازة بوصول جثمانه لمسجد البرجي بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى لأداء صلاة الجنازة عليه.

وتم دفن القاتل محمد عادل في مقابر الصدقة، وهذا يعني أن الدفن لم يتم في المدافن الخاصة بعائلته أو ذويه، ودفنه في مقابر عامة، حيث وردت تساؤلات حول تبرئ أهله منه ورفض دفنه في المقابر الخاصة بهم.

المصدر: القاهرة 24