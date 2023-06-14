السعودية.."مدينة الملك عبد الله" الطبية تنقذ حاجا إيرانيا من العمى بمكة

تمكن فريق طبي بمركز صحة العين بمدينة الملك عبد الله الطبية في السعودية، من إنقاذ حاج إيراني من إصابته بالعمى عقب معاناته من انفصال حاد وكامل بالشبكية المصاحب لقصر نظر شديد بالعين.

واستقبلت مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة، المريض الأربعيني كحالة طارئة، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة معاناته من انفصال كامل وحاد للشبكية بالعين اليسرى مع وجود ماء أبيض علاوة على قصر نظر شديد بالعين وضمور شبكية العين وكذلك العنابية.

هذا وعمل الفريق الطبي على تقييم الحالة والقيام بالفحوصات اللازمة وتجهيزه للإجراء الطبي، حيث تمت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية باستخدام زيت السيليكون الذي سيمكن المريض من استعادة البصر، فيما سيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه، نظرا لوجود وقت كاف قبل بدء شعائر الحج للتئام الشبكية.

المصدر: "عكاظ"