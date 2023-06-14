تعليق "ناري" من ضاحي خلفان على خلفية محاكمة ترامب

علّق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلا إن "الديمقراطية حولته من رئيس دولة إلى متهم".

كتب ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر": "السياسة.. والديمقراطية..حولت رجلا اقتصاديا مرموقا، وأحد العقول الاستثمارية العالمية الناجحة إلى متهم توجهه له 38 تهمة..كان رئيسا لدولة، وأصبح متهما، لأنه فقط منافس لأحزاب أخرى..أرأيتم أن السياسة فن من فنون الفهلوة".

السياسة...والديمقراطية...حولت رجل اقتصادي مرموق...وأحد العقول الاستثمارية العالمية الناجحة الى متهم توجهه له 38 تهمة.

كان رئيسا لدولة ...واصبح متهما..لانه فقط منافس لاحزاب أخرى....أرأيتم أن السياسة فن من فنون الفهلوة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 14, 2023

وأضاف خلفان في تغريدة أخرى: "ديمقراطية الأحزاب..نافسني..وبألعن والدي والديك..وأقول لك..سافل..لص...وحرامي..وتنام وانت تمشي..ومخرف..ولما كنت شابا تحرشت بعارضة أزياء أو تحرشت بإحدى ممثلات الأفلام الإباحية ..إلخ من كيل التهم...بس لأنك منافسي...أو أقول أخذت أوراق سرية إلى بيتك".

ديمقراطية الاحزاب نافسني...وبألعن والدي والديك...واقول لك ..سافل.. لص...وحرامي ..وتنام وانت تمشي..ومخرف...ولما كنت شابا تحرشت بعارضة ازياء او تحرشت بإحدى ممثلات الأفلام الإباحية ...الخ من كيل التهم...بس لأنك منافسي...او اقول أخذت أوراق سرية الى بيتك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 14, 2023

وحضر ترامب أمس الثلاثاء جلسة استماع في ميامي، وواجه خلالها اتهامات بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة سير العدالة في 38 تهمة، وقد رفض الاعتراف بالذنب.

وعثر مكتب التحقيقات الأمريكي على صناديق بها وثائق تتفاوت بها درجة السرية في مقر إقامة ترامب على أراضي نادي Mar-a-Lago في فلوريدا.

ويصف ترامب هذه القضية الجنائية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ينوي المشاركة فيها، وذكر بأن الرئيس الأمريكي الحالي بدوره قد تم العثور على وثائق سرية في منزله، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد.

المصدر: RT