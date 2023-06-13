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أمير قطر يلفت الأنظار بحوار له مع طلاب في معرض الكتاب (فيديو + صور)

مجتمع

أمير قطر يلفت الأنظار بحوار له مع طلاب في معرض الكتاب (فيديو + صور)
TWITTER @TamimBinHamad
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو يدخل في حوار عفوي مع طلاب إحدى المدارس أثناء زيارته معرض الدوحة الدولي للكتاب بدورته الـ32.

 

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع فيديو بدا فيه الأمير تميم بن حمد وهو يقف إلى جانب طفل من تلاميذ مدرسة طارق بن زياد ويتجاذب معه الحديث، قبل أن يقوم بملامسة خده مشيدا بنباهته، فيما يسمع صوت أحد الحضور وهو يقول: "صور صور".

هذا وتوجه الشيخ تميم إلى طفلة عرفت عن نفسها، لتتحدث عن مبادرة تبرع وأقرأ التي قامت بها وتشجع الطلاب على القراءة والتبرع ونشر المعرفة، ليقوم أحد الطلاب بتناول كتاب له من رف في المعرض وإعطائه للأمير تميم.

كما توجه طالب منهم إلى الأمير قائلا: "إذا عندك قصة في البيت يمكن أن تأتي بها إلى هنا –يقصد المعرض- ليستفيد من قراءتها أكبر عدد من الناس".

واليوم الثلاثاء، زار الأمير تميم المعرض، حيث أعرب عن سعادته بما رأى من تنوع وثراء خلال زيارته، راجيا أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد في "تويتر": "سعيد بما رأيت من تنوع وثراء خلال زيارتي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وأشكر القائمين عليه والمشاركين في إنجاح هذه النسخة".

وأضاف:"أرجو أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة ويطور جهود المؤلفين والناشرين والقراء".

المصدر: RT

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