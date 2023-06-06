مع النسور والخيول والرقصات.. هكذا استقبل أمير قطر في قرغيزستان

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قرغيزستان اليوم الثلاثاء، محطته الثانية في الجولة إلى آسيا الوسطى.

واستقبل الرئيس القرغيزي صدير جاباروف أمير قطر في مطار بيشكيك الدولي، حيث استمتع الزعيمان بالعروض التقليدية والموسيقى والرقصات.

ومن المتوقع أن يناقش جابروف وآل ثاني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ووفقا للإدارة الرئاسية، تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها أمير قطر إلى قرغيزستان.

المصدر: وكالات