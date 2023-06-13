ترامب يغيب عن احتفال خاص بحفيدته

غاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن الاحتفال الذي أقامته ابنته إيفانكا لحفيدته أرابيلا بالـ"بات متسفا"، وهو احتفال يقام للفتيات في اليهودية عند بلوغ عمر الـ11.

وشاركت إيفانكا ترامب سلسلة من الصور من الاحتفال الخاص ببلوغ سن الرشد الديني. والتقطت أرابيلا روز كوشنر صورا مع والديها جاريد وإيفانكا، بالإضافة إلى أشقائها وأعمامها وخالاتها، فيما غاب جدها الرئيس السابق وزوجته ميلانيا ترامب.

وارتدت إيفانكا (41 عاما)، فستانا بقيمة 5025 دولارا، وكتبت على "إنستغرام": "مع وفرة من الحب والفخر الهائ ، احتفلت أنا وجاريد بابنتنا أرابيلا في نهاية الأسبوع الماضي.. لا يمكننا أن نكون أكثر فخرا بالمرأة الشابة غير العادية التي أصبحت عليها. لقد ملأ لطفها وإبداعها وروح الدعابة والتعاطف والعاطفة حياتنا بالكثير من الفرح والإلهام. أتمنى أن تكون بات متسفا هي بداية فصل جميل ومفيد في حياتها".

وبينما لم تكن هناك صور لدونالد ترامب في الاحتفالات نهاية هذا الأسبوع، نشرت إيفانكا عبر خاصية الـ"ستوري" أن الرئيس السابق وميلانيا استضافا حفل عيد ميلاد خاص لأرابيلا قبل أسابيع قليلة.

وكتبت: "شكرا أبي وميلانيا على إقامة عشاء عيد ميلاد لأرابيلا في مار إيه لاغو قبل بضعة أسابيع. نحن نحبكما كثيرا".

المصدر: "ديلي ميل"