السلطات السعودية تتحرك عقب مقطع فيديو يوثق مبالغ مالية مجهولة المصدر (فيديو)

أعلن الأمن العام السعودي القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير، ظهر أحدهما في محتوى مرئي يعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر والآخر لتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير لعرضهما مبالغ مالية مجهولة المصدر. pic.twitter.com/v8xL3CqI2p — الأمن العام (@security_gov) June 11, 2023

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أثنى المعلقون على عمل قوات الأمن، فيما تساءل البعض الآخر عن مصدر الأموال.

الحمدلله الله يقوي رجال أمننا

إنا من أول عارفين وضعهم ماهو سليم — 🇸🇦😎 (@Bd_r2030) June 11, 2023

المصدر:RT