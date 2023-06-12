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شاهد.. فيديو مثير عن ظهور كائنات فضائية في أمريكا يفجر موجة من السخرية بين العرب!

مجتمع

شاهد.. فيديو مثير عن ظهور كائنات فضائية في أمريكا يفجر موجة من السخرية بين العرب!
تويتر
لقطة من الفيديو المتداول
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عن رصد السلطات الأمريكية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس، كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض، وسط سخرية عارمة من القصة.

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ويظهر الفيديو المتداول كائنا غريبا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس، وقد رصدته كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات.

وانهالت التعليقات على تويتر بخصوص الواقعة، فاستغرب البعض حب الفضائيين للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم رصدهم هناك فقط، وسخر البعض الآخر من طريقة رؤية الكائنات العجيبة لكوكبنا، حيث يبدو أنهم لا يمكنهم تمييز إلا القارة الأمريكية من الفضاء حين يشاهدون الأرض! 

وقال مغردون إن القصة أصبحت مستهلكة جدا، وأن الفيديو مفبرك ولا صحة لوجود أي فضائيين، وترويج أمريكا للموضوع فقط لتشتيت انتباه الجمهور عن مواضيع أخرى أهم في العالم.

وبطريقته الفكاهية المعتادة، سخر النجم المصري محمد هنيدي من الفيديو، حيث علق: "يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطوره عننا بآلاف السنين.. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه "لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض"، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقطها مؤخرا.

كما نفت لاحقا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أمريكي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا. وأظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.

المصدر: RT

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